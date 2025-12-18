Школьник, пробравшийся через метровый снег, получил подарок от Садыра Жапарова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров лично вручил подарки четверокласснику и поделился с ним своим мобильным телефоном, сообщает Zakon.kz.

Встреча произошла 17 декабря 2025 года. Детали интересного мероприятия озвучили в пресс-службе президента.

Стоит отметить, что изначально в социальных сетях появилось видео, на котором четвероклассник Нурзаман Алмазбеков из села Коо-Чаты Кара-Кулжинского района Ошской области идет в школу почти через метровый слой снега.

Президент Садыр Жапаров также увидел это видео и отметил настойчивость школьника. Он пригласил Нурзамана на президентскую елку и вручил ему подарки, а также передал свой мобильный телефон.

Глава государства рассказал, что мальчик напомнил ему самого себя в детстве, когда он тоже добирался до школы через снег.

Фото: president.kg

В конце встречи президент пожелал Нурзаману успехов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Бишкек 28 ноября 2025 года рассказал о жизни экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который находится в Беларуси с 2010 года.