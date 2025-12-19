МВД разъяснило ситуацию с досрочной заменой водительских прав в Казахстане
Фото: Zakon.kz
По Казнету распространяют информацию о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в ближайшие четыре года, необходимо обязательно заменить заранее. На эту рассылку отреагировали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сообщает Zakon.kz.
Фото: пресс-служба МВД РК
Согласно официальному заявлению правоохранителей за 19 декабря 2025 года: данная информация не соответствует действительности.
Также сказано, что в правила выдачи и замены водительских удостоверений никаких изменений не вносилось.
Водительские удостоверения заменяются только:
- после окончания срока их действия;
- в установленном плановом порядке.
Кроме того, дополнительные условия отсутствуют:
- повторная сдача экзаменов не требуется;
- никакие ограничения не предусмотрены.
В связи с этим казахстанцев в очередной раз призвали не доверять ложной информации и проверять сведения только в официальных источниках.
"Распространение заведомо ложной информации – безответственное действие и в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса РК влечет за собой уголовную ответственность".Пресс-служба МВД РК
