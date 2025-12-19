МВД разъяснило ситуацию с досрочной заменой водительских прав в Казахстане

По Казнету распространяют информацию о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в ближайшие четыре года, необходимо обязательно заменить заранее. На эту рассылку отреагировали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сообщает Zakon.kz.

Фото: пресс-служба МВД РК

Согласно официальному заявлению правоохранителей за 19 декабря 2025 года: данная информация не соответствует действительности.

Также сказано, что в правила выдачи и замены водительских удостоверений никаких изменений не вносилось.

Водительские удостоверения заменяются только:

после окончания срока их действия;

в установленном плановом порядке.

Кроме того, дополнительные условия отсутствуют:

повторная сдача экзаменов не требуется;

никакие ограничения не предусмотрены.

В связи с этим казахстанцев в очередной раз призвали не доверять ложной информации и проверять сведения только в официальных источниках.

"Распространение заведомо ложной информации – безответственное действие и в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса РК влечет за собой уголовную ответственность". Пресс-служба МВД РК

Немного ранее казахстанцам в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подсказали, как можно восстановить технический паспорт на автомобиль. Также о том, как стать водителем грузовика в Казахстане, можно прочитать по этой ссылке.