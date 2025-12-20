#Казахстан в сравнении
События

Из Швеции экстрадировали казахстанца, укравшего в 2018 году 55 млн тенге у банка

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 09:47 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сотрудники Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии МИД РК из Швеции экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за кражу денежных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, подозреваемый в 2018 году, воспользовавшись возникшими системными ошибками в мобильном приложении одного из банков второго уровня, совершил мнимые переводы на суммы, превышающие баланс текущего счета своей банковской карты.

"В результате чего банку причинен ущерб в размере 55 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2025 году он был задержан на территории Королевства Швеция и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", – сообщили в Генпрокуратуре.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

В ведомстве отметили, что, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Швецией, с 2023 года из этой страны в Казахстан экстрадировано 4 лица, в том числе за фальшивомонетничество и мошенничество.


Ранее сообщалось, что беглеца, скрывавшегося в России после убийства бизнесмена, экстрадировали в Казахстан.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
