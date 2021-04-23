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Какие критерии степени риска используются при таможенном контроле

Фото: kapital.kz 23 апреля 2021, 13:30

Ранее информация по используемым критериям категорирования являлась полностью конфиденциальной.

При проведении таможенного контроля органы государственных доходов исходят из принципа выборочности объектов и форм таможенного контроля и для этих целей используется система управления рисками. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает zakon.kz.

Как отметили в комитете, по ранее действующему законодательству информация по используемым критериям категорирования являлась полностью конфиденциальной.

Внесенные изменения в таможенное законодательство позволили определить критерии, не являющиеся конфиденциальными, и в дальнейшем раскрыть их для участников ВЭД.

Тем самым надеемся, что осведомленность участников ВЭД будет стимулировать к добросовестному исполнению своих обязательств по соблюдению норм таможенного законодательства и поспособствует улучшению ведения их деятельности, - сообщили в КГД.

К критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции ДО выпуска товаров, относятся:

  • Наличие фиксированных активов;
  • Наличие/отсутствие выявленных нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и РК;
  • Наличие задолженности и применение мер по обеспечению взыскания налоговой задолженности;
  • Количество произведенных корректировок таможенной стоимости и взысканных таможенных платежей и налогов;
  • Период осуществления ВЭД;
  • Среднемесячная заработная плата на одного работника;
  • Коэффициент налоговой нагрузки;
  • Экспортная ориентированность;
  • Результат категорирования налогоплательщика (налогового агента);
  • Результат категорирования таможенного представителя;
  • Крупные налогоплательщики, инвесторы, уполномоченные экономические операторы.

К критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции ПОСЛЕ выпуска товаров, относятся:

  • Наличие либо отсутствие уголовных правонарушений;
  • Наличие либо отсутствие административных правонарушений;
  • Наличие неисполненных уведомлений об устранении нарушений;
  • Наличие задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов;
  • Доля условно выпущенных товаров, а также товаров, находящихся и (или) находившихся под таможенным контролем в соответствии с выбранной таможенной процедурой;
  • Период осуществления ВЭД.

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