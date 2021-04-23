Какие критерии степени риска используются при таможенном контроле

Ранее информация по используемым критериям категорирования являлась полностью конфиденциальной.

При проведении таможенного контроля органы государственных доходов исходят из принципа выборочности объектов и форм таможенного контроля и для этих целей используется система управления рисками. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает zakon.kz.

Как отметили в комитете, по ранее действующему законодательству информация по используемым критериям категорирования являлась полностью конфиденциальной.

Внесенные изменения в таможенное законодательство позволили определить критерии, не являющиеся конфиденциальными, и в дальнейшем раскрыть их для участников ВЭД.

Тем самым надеемся, что осведомленность участников ВЭД будет стимулировать к добросовестному исполнению своих обязательств по соблюдению норм таможенного законодательства и поспособствует улучшению ведения их деятельности, - сообщили в КГД.

К критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции ДО выпуска товаров, относятся:

Наличие фиксированных активов;

Наличие/отсутствие выявленных нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и РК;

Наличие задолженности и применение мер по обеспечению взыскания налоговой задолженности;

Количество произведенных корректировок таможенной стоимости и взысканных таможенных платежей и налогов;

Период осуществления ВЭД;

Среднемесячная заработная плата на одного работника;

Коэффициент налоговой нагрузки;

Экспортная ориентированность;

Результат категорирования налогоплательщика (налогового агента);

Результат категорирования таможенного представителя;

Крупные налогоплательщики, инвесторы, уполномоченные экономические операторы.

К критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции ПОСЛЕ выпуска товаров, относятся:

Наличие либо отсутствие уголовных правонарушений;

Наличие либо отсутствие административных правонарушений;

Наличие неисполненных уведомлений об устранении нарушений;

Наличие задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов;

Доля условно выпущенных товаров, а также товаров, находящихся и (или) находившихся под таможенным контролем в соответствии с выбранной таможенной процедурой;

Период осуществления ВЭД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!