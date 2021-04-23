В Казахстане растет число коррупционных преступлений

За первый квартал 2021 года зарегистрировано 452 уголовных правонарушений.

Наблюдается рот числа преступлений по особо тяжким составам коррупционных преступлений, сообщил на брифинге руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает корреспондент zakon.kz.

За первый квартал 2021 года зарегистрировано 452 уголовных правонарушений. Три из четырех являются коррупционными. Наблюдается рост числа преступлений по особо тяжким составам. Рост в 1,5 раза, что свидетельствует о том, что деятельность антикоррупционной службы направлена на выявление, разоблачение крупных многоуровневых законсперированных коррупционных схем, — заявил Нурлан Жаксимбетов.

По его словам, большая часть зарегистрированных преступления приходится на факты взяточничества и хищения.

Так, например, по коррупционным преступлениям к ответственности привлечены 412 лиц, из которых 42 человека — руководители республиканского и областного уровня.

Он добавил, что наибольшее количество коррупционных преступлений по-прежнему совершаются служащими местных исполнительных органов, сотрудниками полиции и работниками квазигоссектора.

Это вполне объяснимо, потому что большинство госслужащих у нас как раз приходится на акиматы и на ОВД. В числе более подверженных коррупции выделяются органы таможенного контроля - 85 лиц привлечено к уголовной ответственности, сферы образования - 32, здравоохранения и строительства - 27 человек, — заключил Жаксимбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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