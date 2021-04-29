В Душанбе прошло заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

Был подписан ряд важных документов.

Сегодня, 29 апреля, в Душанбе состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (КССБ ОДКБ) – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В нем председательствовал Секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ховар.

В ходе заседания были рассмотрены все направления и аспекты сотрудничества, представляющие интерес государств-членов Организации, а также различные аспекты региональных и международных вопросов.

В частности, особое внимание было уделено вопросам борьбы против экстремизма и терроризма, обеспечения безопасности на южной границе ОДКБ, то есть на таджикско-афганском участке границы ОДКБ, незаконного оборота наркотиков, юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ, говорилось о Плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности.

Результаты сегодняшнего заседания придадут новый импульс расширению многостороннего сотрудничества.

В конце заседания был подписан ряд важных документов.

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