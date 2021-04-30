Токаев и Лукашенко "сверили часы"

Состоялся телефонный разговор.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко во время телефонного разговора обсудили перспективы наращивания казахстанско-белорусского сотрудничества, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, главы государств подчеркнули важность поддержания высокой динамики двусторонних экономических связей в постпандемийный период, а также необходимость реализации новых совместных проектов и инициатив.

В этой связи подтверждена готовность активизировать взаимодействие правительств по наращиванию объемов взаимной торговли, диверсификации экспорта товаров, налаживанию прямых контактов между бизнесом и регионами двух стран. Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству, - говорится в сообщении.

Стороны обменялись информацией о предпринимаемых мерах по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе усилиях по вакцинации граждан двух стран.

С учетом заседания Высшего Евразийского экономического совета в мае этого года Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко "сверили часы" по основным вопросам интеграционной повестки дня, - отмечено в публикации.

В завершение беседы лидеры поздравили друг друга по случаю предстоящих майских праздников и передали искренние пожелания благополучия и процветания народам Казахстана и Беларуси.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!