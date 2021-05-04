Но не "Спутником V". Страны Евросоюза хотят пускать привитых от коронавируса туристов

В страны Союза будут пускать иностранцев, в стране которых ситуация с коронавирусом благоприятная и тех, кто сделал прививку. Но только той вакциной, которая одобрена в ЕС или ВОЗ.

Опубликован план смягчения требований к туристам, путешествующих как внутри ЕС, так и за его пределы, передает zakon.kz.

Euronews пишет, что в страны Союза будут пускать иностранцев, в стране которых ситуация с коронавирусом благоприятная и тех, кто сделал прививку. Но только той вакциной, которая одобрена в ЕС или ВОЗ. Сейчас эти списки одинаковы. Ни один из российских или китайских препаратов туда не входит.

Также, странам ЕС дано право самостоятельно закрывать границу, если они сочтут это необходимым.

Это позволит странам-членам действовать быстро и временно ограничить, до жесткого минимума, все поездки из затронутых государств, на срок ,необходимый до введения всех санитарных мер, - сказал представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

Путешествующие внутри союза европейцы смогут завести электронный "паспортом вакцинации": разрешением на поездку станет прививка, перенесенный ковид или отрицательный результат ПЦР-теста.

Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер считает, что новые правила важны для спасения летнего сезона, для помощи турбизнесу.

План Еврокомиссии еще должны одобрить странам-члены. Первое обсуждение запланировано на среду.

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