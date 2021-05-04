Лукашенко лишил званий более 80 силовиков в Беларуси

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Инициаторами подобной меры стали руководители силовых ведомств.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о лишении бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских и специальных званий. Указ коснулся более 80 человек, сообщает zakon.kz.
Как передает пресс-служба президента страны, отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств в период обострения общественно-политической обстановки нагнетали протестные настроения в обществе.
Нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес.
В отношении ряда бывших сотрудников силовых структур в Беларуси возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.
Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства, - сообщили в пресс-службе.
Инициаторами подобной меры стали руководители силовых ведомств.
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