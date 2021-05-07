День защитника Отечества отмечают в Казахстане

Этот праздник является государственным и выходным днем.

Казахстанцы по традиции уже в девятый раз отмечают День защитника Отечества, передает zakon.kz.

Этот праздник является государственным и выходным днем.

Празднование Дня защитника Отечества в этот день связано с тем, что именно 7 мая 1992 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который также являлся Верховным главнокомандующим, подписал указ о создании национальных вооруженных сил. Но отмечать эту дату начали в мае 2013 года, после того, как осенью 2012 года были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан", которыми 7 мая и был объявлен государственным праздником.

Стоит отметить, что в Казахстане приняты концепция военной реформы и государственная программа военного строительства, в которых отражены военная доктрина и актуальные вопросы реформирования армии.

Так, вооруженные силы страны имеют трехвидовую структуру с главными штабами сухопутных войск и сил воздушной обороны, а также управления военно-морских сил. Аэромобильным силам отведена роль резерва верховного главнокомандующего. Создан отдельный род войск – Ракетные войска и артиллерия.

Развитию Вооруженных Сил, повышению их боеспособности в Казахстане уделяется постоянное внимание, принимаются меры для дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.

Проводятся учения, казахстанские части постоянно принимают участие в международных учениях и мероприятиях. Кроме того, участвуют в миротворческих операциях и в качестве военных наблюдателей в международных миссиях.

По традиции в День защитника Отечества глава государства и одновременно верховный главнокомандующий издает указ о присвоении очередных воинских званий и вручает награды отличившимся военнослужащим.

Как правило, в этот день проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, включая армейские парады.

К примеру, в праздничном параде 2014 года в столице участвовали 2000 солдат, 250 боевых машин и 56 единиц авиатехники.

Спустя год праздничные мероприятия совпали с таким знаменательным событием, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тогда из Москвы была доставлена точная копия Знамени Победы.

Самый масштабный военный парад в истории Казахстана прошел в 2017 году, когда армия отмечала свое 25-летие. В нем участвовали 5000 военнослужащих, 300 единиц боевой техники и 70 самолетов.

В следующем году праздник получил новое направление. Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым было принято решение о создании нового воинского подразделения — сил по борьбе с киберугрозами. Торжества по этому случаю проходили на военной базе "Отар".

В 2019 году парад заменили масштабными учениями "Айбалта 2019", которые прошли на полигоне "Каратал".

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса все торжественные массовые мероприятия, включая парад, были отменены. Не будет их и в этом году.

Но казахстанцев ждут длинные выходные, так как празднование 7 мая плавно переходит в День Победы.

Казахстанцы могут провести праздники в семейном кругу, выехать на природу, погулять в парке, поздравить с праздником знакомых и коллег.

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