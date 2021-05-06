150 мертвых редких тюленей нашли на берегу Каспия

Некоторые тюлени были без шкур, некоторые запутались в рыболовных сетях.

На берегу Каспийского моря (Россия) нашли 150 мертвых краснокнижных тюленей, передает zakon.kz.

Об этом сообщил координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров, пишет ТАСС.

Вместе с нашими дагестанскими товарищами за два дня мы обнаружили более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа, - сказал Никифоров.

Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев отметил, что некоторые тюлени были без шкур, некоторые запутались в рыболовных сетях.

Причины гибели могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг. Мы взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции, возраст погибших животных. Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тыс. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями, - добавил Никифоров.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

С начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей.

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