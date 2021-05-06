Александр Бублик впервые в карьере прошел в четвертьфинал грунтового "Мастерса"

За путевку в полуфинал наш теннисист поспорит с победителем матча между пятой ракеткой планеты, греком Стефаном Циципасом и 22-м номером мирового рейтинга, норвежцем Каспером Рудом.

Первая ракетка Казахстана, занимающий 44-е место в мировом рейтинге, обыграл в третьем раунде турнира Mutua Madrid Open 27-ю ракетку планеты, россиянина Аслана Карацева, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в ФТК.

В 1/8 финала казахстанец сражался с оппонентом, который в нынешнем сезоне наделал много шума в мужском профессиональном туре. В стартовом гейме на подаче Александра россиянин сделал брейк и вышел вперед. Впрочем, уже в следующем гейме последовал второй в игре брейк-пойнт – на этот раз, со стороны казахстанца. В следующих розыгрышах соперники исправно брали очки на своих подачах. Переломный момент первой партии наступил при счете 4:5. Одна двойная ошибка и два срыва удара с форхенда со стороны Аслана позволили Бублику забрать первый сет – 6:4.

Во второй партии казахстанец продолжил доминировать, играя первым номером, чем обескуражил соперника. Бублику даже удалось разжиться баллом на чужой подаче – сделал он это в четвертом гейме, а затем ушел в отрыв уже на своей подаче. После чего довел дело до логического конца: 6:3 во второй партии, 2:0 в матче, 1:0 в личных противостояниях с Карацевым и путевка в 1/4 финала супертурнира в Мадриде. Впервые в карьере! За 1 час и 15 минут матча 23-летний Бублик сделал четырнадцать эйсов и три брейка, совершив восемь двойных ошибок.

За путевку в полуфинал наш теннисист поспорит с победителем матча между пятой ракеткой планеты, греком Стефаном Циципасом и 22-м номером мирового рейтинга, норвежцем Каспером Рудом.

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