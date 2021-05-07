В Минске отказались проводить "Бессмертный полк"

Потенциальным участникам предложили присоединиться к церемонии возложения цветов на площади Победы.

Мэрия Минска отказалась проводить шествие в рамках акции "Бессмертный полк" 9 мая, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в заявлении левопатриотических объединений Беларуси.

Согласно ответу Мингорисполкома, на наше обращение с просьбой разрешить 9 мая 2021 года в городе Минске шествие "Бессмертного полка" дан отказ, но предложено принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединений.

В связи с отказом заявители пригласили всех желающих принять участие в церемонии возложения цветов и приходить 9 мая к зданию Дома-музея первого съезда РСДРП.

Они призвали приносить с собой фото участников Великой Отечественной войны, плакаты, транспаранты и флаги.

Во время акции "Бессмертный полк" люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году в Минске шествие в рамках" Бессмертного полка» не проводилось.

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