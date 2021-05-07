Беларусь создала собственную вакцину от COVID-19

По словам Лукашенко, многие критиковали намерение Беларуси произвести собственную вакцину.

В Беларуси разработали вакцину собственную вакцину от COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину, — цитирует агентство белорусского лидера.

По словам Лукашенко, многие критиковали намерение Беларуси произвести собственную вакцину, указывая на сложность реализации данной инициативы.

Президент обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.

У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится, - сказал глава государства.

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