Лукашенко согласен провести досрочные выборы, но с условием

Досрочные выборы в Беларуси если и будут проводиться, то параллельно с новыми выборами президента США, - Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие проведения досрочных президентских выборов в республике, сообщает zakon.kz.

Пресс-служба президента приводит его слова, что досрочные выборы в Беларуси если и будут проводиться, то параллельно с новыми выборами президента США. Лидер страны обратил внимание на то, что и сам не против очередного голосования. По его словам, он переживет все и переступит через то, что Беларусь независима, суверенна.

По словам Лукашенко, в США во время последних выборов "вытерли ноги о действующего президента". Он напомнил, что люди в Америке голосовали по почте, а бюллетени с подписями за Трампа выбрасывались.

Они до сих пор ему в этом Твиттере не дают слова сказать. Александр Лукашенко

Таким образом, по его мнению, Дональду Трампу ограничили доступ к средствам массовой информации.

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали власти Беларуси провести новые выборы и освободить всех политических заключенных.

Протесты в Беларуси начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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