Французские военные предупредили о возможности гражданской войны с исламистами

Группа отставных генералов написала открытое письмо в котором предупредили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях Франции и в республике фактически идет расовая война.

Действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение 20 отставных генералов к президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые заявили о "распаде" страны, сообщает zakon.kz.

Соответствующее письмо было опубликовано 9 мая в издании Valeurs actuelles.

В конце апреля группа отставных генералов написала письмо президенту страны Эмманюэлю Макрону. В нем они предупредили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях Франции и в республике фактически идет расовая война, которая способна ее разрушить и привести к тысячам жертв.

Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу..., — предупредили они.

Его авторы, чьи имена не называются, осуждают власти Франции, которые раскритиковали первое обращение отставных генералов, предупредивших о риске гражданской войны в стране из-за угрозы, которую несут исламисты и банды из пригородов.

К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех — любовь к своей стране. — говорится в тексте

В письме также говорилось об угрозе гражданской войны, в которую может вылиться рост напряженности и раскол в обществе на фоне роста насилия и появления территорий, "где не действуют законы республики". Начальник штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуэнтр уже пригрозил санкциями авторам открытого письма.

Первое письмо отставных французских генералов, в котором они предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с "полчищами исламистов", было опубликовано в апреле. В нем говорится, что бездействие может привести к социальному взрыву и гражданской войне, которая может обернуться тысячами жертв, считают генералы. После жестокого убийства сотрудницы полиции тунисцем под письмом подписались тысячи военных, включая действующих.

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