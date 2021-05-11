Назначен руководитель Управления городской мобильности Алматы

Об этом на сессии Маслихата сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

В Алматы назначен новый руководитель Управления городской мобильности, передает zakon.kz.

Им стал Гани Мурзаханов.

Об этом на сессии Маслихата сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. До этого назначения он был директором "Алматы тазалык".

Ранее должность главы Управления городской мобильности занимал Ерлан Адилов. Он покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Гани Мурзаханов родился 15 декабря 1966 года. Окончил алма-атинский автомобильно-дорожный институт.

Трудовую деятельность начал в 1991 году инженером-технологом лаборатории керамических материалов Алма-Атинского НИИ "Стромпроект". С 1991 по 1999 годы прошел путь от мастера до начальника в АО "Жамбыл Жолдары". С 1999 по 2008 гг. занимал руководящие должности в Ассоциации «Корпорация "Прогресс". Также имеет опыт в государственной службе. С 2008 по 2016 гг. являлся заместителем руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.

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