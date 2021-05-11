Желтая разметка появилась на дорогах в Алматинской области

Данная разметка позволяет концентрировать внимание водителей.

В Алматинской области на дорогах появилась желтая разметка, сообщает zakon.kz.

С наступлением благоприятных климатических условий в регионе началась работа по обновлению и нанесению дорожной разметки на республиканской трассе Алматы-Талдыкорган-Оскемен. В порядке эксперимента по центру дороги нанесена двойная сплошная линия желтого цвета.

Данная разметка позволяет концентрировать внимание водителей, тем самым повышает уровень дорожной безопасности в условиях ограниченной видимости и в ночное время, в том числе при ухудшении погодных условий, связанных с выпадением осадков. Хочу отметить, что применение желтого цвета не противоречит требованиям нормативных актов. При положительных результатах изучения аварийной ситуации в период эксплуатации такой разметки будут внесены представления о соответствующем изменении в законодательных актов Казахстана, в том числе и в ПДД, – рассказал начальник отдела дорожно-технической инспекции УАП ДП Серижан Абжанов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!