Аршавин рассказал, почему его личная жизнь - это скандалы

Аршавин считает, что из-за попыток его жен использовать футболиста в своих целях.

39-летний футболист Андрей Аршавин стал гостем программы "50 вопросов. Спорт", где откровенно рассказал, почему его личная жизнь - это скандалы, передает zakon.kz.

Сам футболист посчитал немного утрированным, что вся его личная жизнь оборачивается публичными скандалами.

Глобально - это два скандала, которые связаны с женщинами, с которыми я жил, - сказал он.

Почему же это были скандалы? Аршавин считает, что из-за попыток его жен использовать футболиста в своих целях.

Я думаю, что есть причины. Они используют. В первом случае просто сделала себе карьеру или хороший старт для своей карьеры. Во втором случае, мне трудно это как-то оценить. Скорее всего, это тоже, по большому счету, попытка давления на меня за счет общественности, - считает футболист.

Первой гражданской супругой Аршавина была Юлия Барановская. Он прожил с ней девять лет. В браке родились трое детей. Общественность считает, что распалась пара после того, как футболист встретил Алису Казьмину. Однако он опроверг это мнение. Аршавин заверил, что роман с Алисой у него завязался уже после расставания с Юлией.

При этом он признался, что до этого так не влюблялся: "это было чувство, что много сил, спать не хочется, готов все делать, полная эйфория, нет преград в жизни.

Они стали жить вместе, зарегистрировали отношения. А расстались потому что, по словам Аршавина, вскрылся обман супруги.

Здесь все прозаично. Я бы жил с этой женщиной, но когда обман вскрылся, и он был не минутный. Это было где-то на протяжении полутора лет. Был задан вопрос "почему, зачем и собираешься ли ты возвращать деньги? Алиса сделала выбор ничего не рассказывать и не возвращать деньги, - сказал Аршавин.

Он добавил, что это была длинная история обмана, с шантажом.

Апогеем стала сумма в 1 млн евро, который она обманным путем забрала... ... Это была история, в которую трудно поверить, - сказал футболист.

По его словам, если бы жена вернула деньги и объяснила причину всего, то он жил бы с ней дальше, простив ее. Но "она оставила деньги себе и сейчас еще дожимает дом".

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