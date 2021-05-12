Полиция Алматы будет работать по-новому

Об этом заявил аким города.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на ТК "Алматы" рассказал о работе по профилактике преступлений в общественных местах и новой роли полиции, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что с целью обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью акимат города исходят из важности проведения профилактической работы. Здесь важна самоорганизация горожан и городского сообщества. Совместно с КСК и ОСИ необходимо прививать в обществе элементы наблюдательности, соседского присмотра и контроля, своевременного информирования стражей порядка обо всех случаях правонарушений.

Большое внимание в обеспечении безопасности в общественных местах уделяется патрульной службе. Треть состава полка патрульной полиции переведено на пешее патрулирование.

Эта мера показала свою эффективность. С начала года преступность в общественных местах сократилась в 3,8 раза - с 4561 до 1185 случаев. В ближайшее время на пешее патрулирование будет переведено до 50% личного состава полка.

В этой связи работа полиции Алматы перестраивается с акцентом на сервисную модель несения службы. Бакытжан Сагинтаев

Важную роль в обеспечении общественной безопасности играет благоустроенность города, который должен быть ухожен и освещен в темное время суток. С 2018 года количество уличных светильников в городе выросло вдвое. В рамках программы "Новый Алматы" в прошлом году освещением было обеспечено более 1400 улиц. В этом году запланирована установка освещения на 601 улице, 69% которых на сегодня уже освещены. Работа по освещению города продолжится и в следующем году. Также в планах проведение работ по освещению 1066 частично неосвещенных улиц и участков города, а также 487 дворовых территорий.

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