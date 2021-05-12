В Алматы установят систему раннего оповещения при землетрясениях

Об этом сообщил аким мегаполиса.

О мерах по предупреждению населения на случай разрушительного землетрясения и усилении объектов образования и здравоохранения рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на ТК "Алматы", сообщает zakon.kz.

Алматы подвержен техногенным и природным чрезвычайным ситуациям, таким как землетрясения, сели, оползни, снежные лавины, подтопления, пожары. В постоянной готовности для ликвидации последствий ЧС находятся более 1,5 тыс. человек личного состава, 270 единиц техники. Спасателями города в среднем ежегодно совершается более 3 тыс. выездов. Бакытжан Сагинтаев

По его словам, с 2000 по 2021 годы проведен капитальный ремонт и сейсмоусиление 202 объектов образования, в том числе 145 школ, 51 детского сада, шести интернатов. В 2021 году планируется провести сейсмоусиление восьми школ, шести детских садов, одного колледжа, трех объектов здравоохранения, двух объектов гражданской защиты.

В целях обучения населения и формирования культуры безопасного поведения, выработки поведенческих навыков во время ЧС ведется строительство симуляционного учебно-методического центра, который является инновационным проектом, не имеющим аналогов в стране. Бакытжан Сагинтаев

Также он сообщил, что Институтом сейсмологии с 2018 года проводится работа по программе "Комплексные исследования сейсмоопасных районов юго-востока Казахстана и разработка основы системы раннего предупреждения о сильных землетрясениях.

В рамках выполнения данной программы Институтом на базе японского решения установлено в тестовом режиме девяти сейсмостанций системы раннего оповещения. До 2023 года планируется установка еще 28 станций, оборудованных сейсмическими датчиками, автономными источниками питания, а также диспетчерских пунктов в Институте сеймологии и ДЧС. Бакытжан Сагинтаев

Он отметил, что система предназначена для получения в автоматическом режиме сигнала о приближении разрушительной сейсмической волны к городу и заблаговременного оповещения населения, в том числе с помощью мобильного приложения Darmen. Сигнал о землетрясении будет поступать в промежутке до 40 секунд.

Начальник ДЧС Руслан Касыбаев дополнил, что в настоящее время 18 из 63 сейсмостанций Казахстана расположены Алматы. Но существующая сеть только фиксирует произошедшие землетрясения, а в развитых странах уже пользуются системой раннего оповещения. Поэтому в городе в тестовом режиме на 9 станциях установлено японское оборудование, которое через мобильное приложение darmen отправляет предупреждающее сообщение о приближающемся разрушительном землетрясении от 6 баллов и выше. Еще 28 станций будут установлены вокруг Алматы в радиусе от 50 до 200 км.

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