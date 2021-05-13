Отец насильно удерживал трехлетнюю дочь в ванне с кипящей водой в Ливии

Отец погибшей девочки имел наркотическую зависимость.

В ливийском городе Адждабия трехлетняя девочка погибла после того, как отец заставил ее сидеть в ванне с кипятком более часа, сообщает zakon.kz.

Как пишет Metro,таким образом мужчина хотел вылечить диарею у ребенка.

Сначала отец избил ребенка веревкой, а потом силой заставил ее сидеть в ванне с кипятком.

Позже девочку госпитализировали, однако от большого количества ожогов она скончалась. Мужчина заявил, трехлетний ребенок сам опрокинул на себя кипяток по случайности.

Правоохранительные органы рассказали, что отец погибшей девочки имел наркотическую зависимость. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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