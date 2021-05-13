В Иране гея обезглавили его братья

Он не жил с семьей и приехал к своему дому, чтобы забрать армейские документы.

Братья 20-летнего иранца Али Фазели Монфареда убили и обезглавили его, когда узнали о гомосексуальности родственника. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на местную радиостанцию, передает zakon.kz.

Убийство чести, предположительно, совершили двое двоюродных братьев и сводный брат молодого человека. О том, что он гомосексуален, они узнали из справки, которая пришла к ним домой по почте: юноша сослался на свою нетрадиционную ориентацию, чтобы его не призвали на срочную службу в иранскую армию, пишет Lenta.ru.

Монфаред не жил с семьей и приехал к своему дому, чтобы забрать армейские документы. Убийцы заманили родственника в машину, расправились с ним, а затем позвонили его матери и рассказали, где искать тело ее единственного сына.

Сообщается, что все трое подозреваемых задержаны. Представители правозащитных групп возмущаются произошедшим и винят государство в том, что оно не только не защищает сексуальные меньшинства от общественных нападок, но, напротив, поощряет такие настроения в обществе.

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