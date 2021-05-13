В Алматы задержали мужчину, которого разыскивали за убийство в Кыргызстане

Вопрос экстрадиции подозреваемого будет решен, согласно международным договорам.

Алматинские полицейские задержали мужчину, разыскиваемого за убийство в Кыргызстане, передает zakon.kz.

3 апреля кыргызстанские СМИ сообщили, что на рынке "Кудайберген" в Бишкеке был убит гражданин Артур Богданов, 1988 года рождения. По подозрению в его убийстве был объявлен в розыск его друг Николай Алексеев, 1989 года рождения. По версии следствия, между друзьями произошла словесная перепалка, после чего Алексеев нанес Богданову ножевые ранения.

Сегодня, 13 мая, заместитель начальника Департамента полиции Рустам Абдрахманов сообщил, что Богданова задержали в Алматы.

Поступила оперативная информация о том, что подозреваемый скрывается на территории города Алматы. Незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего гражданин А. задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП г.Алматы, - написал он в своем Facebook.

Он отметил, что вопрос экстрадиции подозреваемого будет решен, согласно международным договорам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!