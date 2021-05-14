Карагандинок обманули в салоне красоты - ущерб составил 25 млн тенге

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В салоне красоты жительницам Караганды обещали молодость и здоровье, а в итоге подсадили на миллионные кредиты, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканала "Астана", 162 карагандинки, которых обманули в салоне красоты, обратились в полицию в надежде найти предполагаемых мошенниц.

По словам местных жительниц, два месяца назад салон закрылся, оставив дам и без услуг, и без денег.

Последнюю процедуру я лично получила 12 февраля, а 19 уже здесь никого не было. Охранники известили, что этот центр съехал, в каком направлении – неизвестно. Попахивает это все мошенничеством в крупных размерах. Потому что деньги исчезли, сам косметологический салон исчез, а люди остались и обивают пороги. жительница Караганды Екатерина Тугайбей

По словам другой карагандинки Ирины Куликовой, она на свой 66-ой день рождения сделала себе подарок – массажи и косметологические процедуры. Пенсионерка вспоминает, что на новогодние праздники к ней позвонили из салона и предложили хорошие условия, и она согласилась, да еще и подруг привела.

И нас всех уговаривали, что вот до 15 февраля надо. Просто дорого платить за аренду и переезжаем в другое здание. И вот у меня три кредита. И я получила по ним всего 25%. 600 тыс. кредит. Для пенсионерки это много. жительница Караганды Ирина Куликова

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

По факту мошенничества со стороны данной организации в органы полиции поступило 162 заявления от потерпевших. Сумма ущерба составляет 25 млн тенге. По данному факту в отношении двух сотрудниц организации возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 4 УК РК. Проводится расследование. пресс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров

Как сообщается, обе подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Отмечается, что пострадавшие карагандинки требуют от прокуратуры проверить законность выдачи кредитов банками.

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