Всего треть казахстанцев увлечены спортом и ЗОЖ

Этот показатель планируют довести до 45% к 2025 году.

На отчетной встрече с населением в СЦК министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала о вовлеченности населения в занятия физической культурой и популяризацией здорового образа жизни, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Раимкуловой, основным приоритетом в сфере спорта является развитие массового спорта, вовлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и популяризация здорового образа жизни.

На сегодня охват систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 5,9 млн человек или 31,6% от общего количества населения страны, - сообщила она.

Министр добавила, что в 2025 году планируется увеличить долю граждан, занимающихся спортом, до 45%.

Кроме того, глава ведомства рассказала о проводимой работе в рамках поручения президента по вовлечению в спорт подрастающего поколения. Так, 30 декабря 2020 года приняты поправки в закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры, физической культуры и спорта", в рамках которого внедрен механизм государственного творческого и спортивного заказов для детей и подростков.

Впервые министерством совместно с заинтересованными госорганами, местными исполнительными органами, общественностью разработаны и приняты соответствующие нормативные правовые акты - методика и правила подушевого финансирования, правила размещения государственного творческого и спортивного заказов, а также правила определения рейтинга творческих кружков и спортивных секций.

Реализация государственного творческого и спортивного заказов запущена с 1 мая текущего года, финансирование которых будет обеспечено за счет местных бюджетов, - пояснила Раимкулова.

В целом, по ее данным, на 1 января 2021 года в республике функционируют 22 000 детских кружков и 126 783 спортивных секций. Внедрение госзаказа в 2021 году позволит обеспечить дополнительное посещение 64 105 детям и подросткам в возрасте 4-17 лет на бесплатной основе, из них кружками - 23 566 человек, секциями - 40 539 человек.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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