На экс-министра здравоохранения РК Биртанова завели еще одно дело

Как подчеркнул адвокат, событие, в котором теперь пытаются обвинить Елжана Биртанова, прямо подпадает под положение закона о крайней необходимости.

Бывший министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проходит подозреваемым еще по одному делу, сообщает zakon.kz.

Как рассказал его адвокат Нурлан Бейсекеев, речь идет о событиях прошлого года, когда Биртанов заболел коронавирусной инфекцией.

В тот момент он находился в Жамбылской области, сопровождая премьер-министра Казахстана в рабочей поездке. В Жамбылскую область вся делегация, включая Биртанова, прибыла спецбортом вместе с премьер-министром. После того, как Биртанов заболел, он был транспортирован в Нур-Султан самолетом санавиации и сразу по прилету госпитализирован в инфекционную больницу. адвокат Нурлан Бейсекеев

Сейчас экс-министра подозревают в том, что он нарушил правила транспортировки с использованием санавиации.

По словам адвоката, по понятным причинам, Биртанова нельзя было транспортировать обратно в Нур-Султан, ни на самолете премьер-министра, ни рейсовым самолетом или другим видом общественного транспорта, так как это подвергло бы опасности жизнь и здоровье множества других людей.

Как подчеркнул адвокат, событие, в котором теперь пытаются обвинить Елжана Биртанова, прямо подпадает под положение закона о крайней необходимости, то есть когда были предприняты все необходимые меры для устранения серьезной опасности, непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам иных лиц, интересам общества или государства.

Справочно:

Санитарная авиация в Казахстане начала работать с 2011 года.

За это время выполнено более 20 тысяч полетов, помощь получили более 25 тысяч пациентов.

Ежедневно санавиацией по всей стране осуществляется от 5 до 15 вылетов в сутки.

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