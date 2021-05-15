Ashyq не пустил пассажиров с "красным" статусом в аэропорт Нур-Султана

Чтобы попасть в здание воздушного порта, человек должен отсканировать специальный QR-код.

За три дня работы по программе Ashyq в столичном аэропорту выявлены 24 пассажира с "красным" статусом и 23 с "желтым", передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Чтобы попасть в здание воздушного порта, человек должен отсканировать специальный QR-код, а потом предъявить его на входе, чтобы определить собственный статус. Пассажиры без гаджетов могут проверить свой статус, воспользовавшись планшетами сотрудников аэропорта: казахстанцы через ИИН, иностранцы - по данным в паспорте.

Статус пассажирам присваивается на основании сверки с информационными системами "Единый интеграционный портал ПЦР-исследований" и "Центр Контроля COVID-19 Министерства здравоохранения Республики Казахстан".

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