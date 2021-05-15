Карантин в Шымкенте продлили на неопределенный срок

Приложение zakon.kz
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Дата окончания пока не известна.
Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал новое постановление, передает zakon.kz.
Согласно документу, с 16 мая в городе продлевается карантин. Дата его окончания не указана, есть лишь пометка "до улучшения эпидемиологической ситуации".
Среди ограничений - запрет на проведение тоев, семейных мероприятий.
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