Карантин в Шымкенте продлили на неопределенный срок

Дата окончания пока не известна.

Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал новое постановление, передает zakon.kz.

Согласно документу, с 16 мая в городе продлевается карантин. Дата его окончания не указана, есть лишь пометка "до улучшения эпидемиологической ситуации".

Среди ограничений - запрет на проведение тоев, семейных мероприятий.

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