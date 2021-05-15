Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Теперь надо обновить - ошибку в паспорте вакцинации исправили

Фото: Пресс-служба Минздрава РК 15 мая 2021, 21:54

Появление самой ошибки объяснили человеческим фактором.

В Министерстве здравоохранения РК рассказали, что орфографическая ошибка в английском варианте паспорта вакцинации исправлена, сообщает zakon.kz.

Появление самой ошибки объяснили человеческим фактором.

Сотрудник допустил грамматическую ошибку. Ее уже исправили. Страницу необходимо обновить согласно инструкции. пресс-служба министерства здравоохранения РК

Ранее экс-министр национальной экономики Руслан Даленов обнаружил ошибку в электронном паспорте вакцинации. Скриншотом, где слово coronavirus в английском варианте написано через "о", он поделился в соцсетях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Концерт на 9 мая в столице раскритиковали из-за отсутствия песен о войне на казахском языке
Мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамазан