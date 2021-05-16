В Караганде полицейских обвиняют в пытках над педофилом

Полицейские отрицают свою вину.

Четверых полицейских обвиняют в пытках над педофилом. Они находятся в СИЗО уже 14 месяцев, передает zakon.kz.

Паблик Patriotykaragandy в Instagram пишет, что 30 октября 2019 года 44-летний житель Балхаша пригласил малознакомую женщину в гости. Она приехала из зимовки для прохождения медосмотра и ей было негде переночевать. Когда женщина ушла в магазин, он стал домогаться ее семилетней дочери. Он совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Женщина вызвала полицию. При задержании мужчина оказал сопротивление. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил его к 19 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. После допроса педофил попал в больницу. Он заявил врачам, что полицейские пытали его.

Было начато расследование по факту применения пыток. По делу проходят четверо полицейских, которые отрицают вину. Уже 14 месяцев они находятся в СИЗО. Их судят в Балхашском городском суде.

В соцсетях появилось видео с отцом одного из полицейских. Толеузада Махметов - сам почетный ветеран МВД с 30-летним стажем. Он заявил о необъективности прокуратуры и суда. Уверяет, что вина сотрудников полиции не доказана, однако прокуроры и суд отклоняют все ходатайства адвокатов подсудимых.​​

Суд и прокуроры имеют обвинительный уклон. Судья отклоняет все ходатайства. Нашими адвокатами было заявлено 30 ходатайство. Ни одно ходатайство не удовлетворено. В частности, заявлялось ходатайство о назначении повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Судья отклонил, хотя перед экспертами поставлены важные вопросы о происхождении травм у педофила. Также заявлялось ходатайство об изменении меры пресечения подсудимым. Ведь они сидят уже 14 месяцев. В уголовно-процессуальном кодексе указано: если в течение года орган следствия и суд не смогли доказать вину подсудимых и вынести приговор, то фигуранты должны быть освобождены из-под стражи. Но судья отклонил даже это ходатайство. Он говорит одно и то же: "совещаясь на месте, суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства", - рассказал Толеузада Махметов.

Он обратился к общественности и главе государства с просьбой освободить полицейских за недоказанностью вины.

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