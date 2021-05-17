Экс-полицейские Франции просят Макрона принять меры для "отвоевания страны"

По словам бывших сотрудников правоохранительных органов, в некоторых регионах страны законы больше не имеют силы, а "агрессивные меньшинства" оспаривают власть государства.

Отставные полицейские Франции обратились к президенту Эммануэлю Макрону с открытым письмом. Они заявили, что страна – в опасности из-за агрессивных меньшинств, для которых закон не писан, сообщает zakon.kz.

Письмо было опубликовано на сайте MesOpinions.com 11 мая. Под ним подписались 93 полицейских в отставке различных рангов, в частности генеральный контролер Ален Дешам, передает РИА Новости.

Экс-полицейские заявили, что власти страны должны исправить "чрезвычайно серьезную ситуацию с точки зрения безопасности и общественного спокойствия" во Франции и принять меры для "отвоевания страны". По словам бывших сотрудников правоохранительных органов, в некоторых регионах страны законы больше не имеют силы, а "агрессивные меньшинства" оспаривают власть государства.

Бывшие полицейские призывают перевооружить полицию во всех аспектах — морально, материально и юридически, а также защитить их самих и их семьи.

Под петицией подписались уже 30 тысяч человек.

Глава Национальной полиции Франции Фредерик Во написал ответное письмо. В своем послании он заявил, что обращение отставных офицеров "не укрепляет, а ослабляет институт" полиции. Он также напомнил, что даже уход из правоохранительных органов не освобождает бывших служащих от проявления сдержанности, особенно в публичных заявлениях.

Ранее группа отставных французских генералов уже написала письмо Макрону, в котором они предупредили, что Франция оказалась на пороге гражданской войны с "полчищами исламистов", было опубликовано в апреле. В нем говорится, что исламисты захватывают целые области Франции и устанавливают там свои порядки, противоречащие конституции страны. Бездействие может привести к социальному взрыву и гражданской войне, которая может обернуться тысячами жертв, считают генералы.

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