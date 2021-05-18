Коллектив театра Сац обратился к казахстанскому митрополиту

Вы посвящаете жизнь нравственному наставлению людей, укреплению в их сердцах православной веры, отметили в сообщении.

Коллектив театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац обратился к главе Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в РК Митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру, сообщает zakon.kz.

Ваше Высокопреосвященство!

Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана им. Н. Сац от всей души поздравляют Вас с новолетием.

Вы на протяжении многих лет самоотверженно трудитесь на благо многонационального и многоконфессионального народа нашей страны. Вашими трудами созданы обители милосердия, объединяющие в себе многие детские воскресные школы. По Вашему благословению в Казахстане проводятся съезды и фестивали детей и юношества, собирающие большое число молодых людей из Казахстана, России и стран СНГ.

Ваше мудрое управление епархией, деятельность по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, большая работа по сохранению уникального исторического, культурного и духовного наследия южной столицы снискали к Вам искреннюю любовь, глубокую признательность и уважение жителей града Алматы.

Вы посвящаете жизнь нравственному наставлению людей, укреплению в их сердцах православной веры. Ваши проникновенные слова всегда наполнены глубоким смыслом, они пробуждают в человеке милосердие, сострадание, стремление заботиться о своих близких и творить благие дела.

Попечение о духовных основах жизни общества является главным в Вашей деятельности, так гармонично связанной с судьбой нашего города.

Примите самые теплые пожелания мира, счастья, здоровья и духовной радости. Пусть Ваша духовная мудрость и жизненный опыт и дальше несут людям чистую веру и добрую надежду, свет, тепло и гармонию в душе. От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благословенных успехов в дальнейших трудах.

С уважением, от коллектива и труппы легендарного русского театра для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац

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