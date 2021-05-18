В Казахстане затягивается строительство физкультурно-оздоровительных центров

Вопросы касательно ФОКов подняла депутат Балаим Кесебаева.

Сто физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах должны были закончить в этом году, но теперь строительство сдвигается до 2023 года. Об этом стало известно на заседании комитета Мажилиса Парламента по социально-культурному развитию, посвященному вопросам массового и детского спорта, передает корреспондент zakon.kz.

Вопросы касательно ФОКов подняла депутат Балаим Кесебаева.

Мой вопрос касается строительства ФОКов. В 2019 вы построили 13, в 2020 - 14 было построено, 10 - на стадии заключений, в 2021 году 55 объектов должны быть построены. До конца текущего года вы успеете построить 100 ФОКов? – обратилась она к представителям профильного ведомства.

Вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов рассказал, что из-за устаревшей проектно-сметной документации (ПСД) закончить в срок намеченные объемы не получится.

Касательно 100 фоков, мы планировали, но, к сожалению, из-за устаревших ПСД в этом году мы планируем закончить 72 ФОКаа, из них строительство 15-ти начато в прошлом году. Из-за устаревших ПСД или то, что сроки вышли по ПСД, но по программе 100 ФОКов завершим в 2023 году планируем, - заверил он.

Другой вице-министр Серик Сапиев также прокомментировал этот вопрос.

32 ФОКа в этом году запланированы, 10 ФОКов - строительство еще не началось, 14 ФОКов уже сданы в эксплуатацию, 7 ФОКов будет построено по программе "Ауыл – Ел бесігі". В 2021 году мы введем в эксплуатацию 55 ФОКов, запланированы, - пояснил он.

Депутаты в свою очередь указали, что четкие причины срыва сроков строительства ФОКов они так и не услышали. Чиновников попросили предоставить в письменной форме обоснование, по каким причинам ФОКи при наличии графиков до сих пор не построены, также их попросили "показать" бюджет.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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