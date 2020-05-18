Гармония Slow Life в Grande Vie

В стремительной гонке за успехом житель мегаполиса рискует пропустить самое главное – жизнь.

В городском ритме есть драйв побед, но для истинной гармонии вам нужно особенное пространство – источник энергии и вдохновения. Rams Premium представляет жилой комплекс Grande Vie – место, в котором вы сможете замедлить темп, остановиться и вернуться к себе.

В стремительной гонке за успехом житель мегаполиса рискует пропустить самое главное – жизнь. Философия Slow Life противопоставила этому бессмысленному бегу за успехом жизнь, каждое мгновение которой проживается осознанно с вниманием на качество, а не количество. Жить медленно, хорошо, со вкусом – учит Slow Life. Заманчиво, но возможно ли создать подобный уклад жизни в условиях города?

Для расслабленной и в то же время наполненной жизни необходимо особенное место. Где вы сможете полностью абстрагироваться от городской суеты, созерцая и чувствуя. Где природа с ее мощной энергетикой способна исцелять и восстанавливать силы.

Rams Premium представляет жилой комплекс Grande Vie, в котором благодаря уникальной локации удалось воплотить в жизнь философию Slow Life. Чтобы перенестись из центра городской жизни в этот заповедный уголок, не нужно стоять в пробках, тратить драгоценное время на дорогу до загородного коттеджа. Ваш дом находится в нескольких минутах от проспекта Аль-Фараби, в районе Ремизовки, у подножия гор.

Элегантный, малоэтажный Grande Vie погрузит вас в умиротворенную, расслабленную атмосферу. Благополучие, любимые люди рядом, безмятежность. Вечер вы сможете проводить в кругу семьи или приятном уединении на открытой, увитой зеленым плющем террасе. Утро встретить бодрой пробежкой и ароматным кофе, не беспокоясь о времени в пробках, которое проводишь, по пути до школы или детского сада.

Престижные Haileybury School Almaty, Kazakhstan International School (KIS), NGS New Generation School расположены в удобном соседстве с вашим новым домом. Частных детских садов в окружении также немало – "Город друзей", "Маленький гений", "Fastrackids", "Аружан Land".

Приятный уикенд вы сможете организовать дома, потратив минимум усилий на организацию веселого барбекю с друзьями или посвятить, наконец, все это время детям, играя с ними в футбол или шахматы. Пищей духовной и яркими впечатлениями сполна насытит новый Театр балета в пяти минутах от дома.

В экологичном пространстве для неспешной, осознанной жизни предусмотрено все, чтобы вы смогли насладиться исключительным комфортом и релаксом, включая собственный парк, workout и игровые комплексы, магазины и кафе. В инфраструктуру жилого комплекса входят также тематические комнаты для досуга: Cinema Room, Kids Room, Music Room, Meeting Room, Art Room, Lounge Room, Fitness Room, SPA Room. Это настоящие источники энергии, эмоций и впечатлений.

Проектом предусмотрено и развивающее пространство для ваших детей Hobby Garden, где ваши дети научаться сажать растения, цветы, ухаживать за ними, впитывая полезные навыки и любовь к природе.

Если вам необходима подпитка яркими впечатлениями, всего в пяти минутах от вашего дома находятся ТРЦ Esentai Mall и VILLA Boutiques & Restaurants.

Просторные гостиные с высокими потолками и панорамными окнами, обособленные спальни с большими гардеробными – все в этом пространстве погружает в приятную негу. Здесь вы отдыхаете душой от городской суеты и шума, наслаждаясь чистым, горным воздухом, тишиной и счастьем в кругу семьи. Но всегда готовы снова погрузиться в гущу ярких событий, чтобы штурмовать новые вершины.

В Grande Vie вы найдете вдохновение в созерцании природы, общении с близкими, воплощении заветных желаний и творчестве – истинной гармонии Slow Life.

С 22 мая доступно бронирование на специальных условиях. Не упустите шанс поселиться в Grande Vie – в окружении гор, рядом с центром мегаполиса, воспользовавшись удобными финансовыми инструментами: 24 месяца рассрочки от застройщика и переплатой 0%.

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