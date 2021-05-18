Два казаха выступят в UFC. Они не из Казахстана

Ожидается жаркая ночь.

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США) в очередном турнире UFC проведут свои бои два этнических казаха, передает zakon.kz.

На турнире UFC Vegas 27 в октагон выйдут представитель команды DAR Team Pro Дамир Исмагулов (19-1), этнический казах из России и экс-чемпион M-1 Global, а также дебютирует в октагоне UFC этнический казах из Китая Сайран Нурданбек (19-6), более известный как Шаилан.

Соперником Исмагулова станет бразилец Рафаэль Алвес, Сайран выйдет в октагон против Джошуа Кулибао (8-1-1)

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