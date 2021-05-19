Летний сезон в Hawaii, Miami Aquapark &Spa открыт

Чистота и безопасность комплекса соответствуют всем международным нормам.

16 мая крупнейший всесезонный комплекс водных развлечений Hawaii, Miami Aquapark &SPA, расположенный на территории крупнейшего молла страны "Апорт", открыл новый летний сезон неповторимого отдыха и развлечений.

Целый день для вас были зажигательные танцы под любимые хиты группы Los Kubinos, аквапрограммы, выступление акробатов, цирковое шоу, мегакоктейль в 200 литров, множество подарков и релакса, и эта далеко не полная программа торжественного открытия сезона, порадовавшая посетителей в этот день.

Hawaii, Miami Aquapark & SPA – одно из самых любимых мест для отдыха алматинцев и гостей нашего города. Сегодня это крупнейший всесезонный аквапарк, не имеющий аналогов в Центральной Азии.

Hawaii, Miami Aquapark & SPA - расположился на территории крупнейшего молла страны "Апорт", до которого из центра города можно добраться менее чем за 20 минут, а для удобства гостей по городу размещены специальные временные указатели. Стоит ответить, что транспортная доступность молла значительно улучшилось в связи с открытием части новой развязки.

Комплекс располагает уникальным волновым морем с 14 видами волн, а также детским аквапарком Hawaii, барами на воде, тематическим рестораном "HAWAII bar & grill", большим количеством бассейнов и развлечений в летнем аквапарке, термо-бассейном, а также самым большим в регионе SPA-центром.

Отдельно стоит отметить SPA-центр, который предлагает различные услуги и программы для здоровья, отдыха и ухода за телом. Он включает семь видов саун, фитобочки, римскую терму, а также большое разнообразие услуг, включающих в себя массаж, пилинг, скрабирование и многое другое.

Hawaii, Miami Aquapark & SPA славится многообразием услуг, высоким сервисом, стандартами безопасности и качеством воды. Только у нас можно посетить уникальные водные аттракционы, сауны, атмосферные бары и рестораны, расположенные на площади более чем 35 000 кв. метров. Сегодня мы открываем летнюю зону, оснащенную самой длинной в Казахстане искусственной медленной рекой. Мы всегда с радушием встречаем наших гостей и с удовольствием продолжим удивлять и дарить им радость! – говорит директор аквапарка Айгуль Астаева.

Чистота и безопасность комплекса соответствуют всем международным нормам. Стандарт безопасности воды осуществляет тщательную 7-ми ступенчатую очистку и исследует на химические, микробиологические и паразитарные анализы.

Безопасность высокого уровня для комфортного пребывания гостей обеспечена персоналом комплекса, где ежедневно ведут службу 40 спасателей, на регулярной основе проходящих обучение по ДЧС, первой неотложной помощи и пожарной безопасности.

По традиции аквапарк Hawaii, Miami Aquapark & SPA, помимо водных забав и релаксирующих процедур, – это еще и многочисленные акции, вечеринки и праздники. Этим летом гостей ожидают пенные вечеринки, живые концерты популярных исполнителей, веселые программы от аниматоров и розыгрыши ценных призов и подарков.

Аквакомплекс предлагает альтернативу заграничному отдыху по системе отдыха "Все включено", который включает в себя полный день отдыха в аквапарке, отдых в SPA-центре Майами с 7 видами саун, вкусное питание и 20% скидки на все процедуры (массажи, пилинги, косметические процедуры) всего от 5990 тенге.

Подробнее по телефону: +7(727)-312-15-11 или на сайте hawaii.kz.

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