В каких случаях могут лишить гражданства Казахстана. Изменения

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Указ вводится в действие с 13 мая 2021 года.
Внесены изменения в Указ Президента РК от 10 октября 2006 года "О Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан", передает zakon.kz.
Так, говорится, что решение Комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При разделении голосов членов Комиссии поровну решающим является голос председательствующего. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем.
В прежней редакции указа, решение Комиссии подписывалось всеми ее членами, участвовавшими в заседании.
Также изменены пункты, касающиеся лишения гражданства Казахстана.
Теперь органы внутренних дел регистрируют утрату гражданства РК:
По аналогичным причинам утрату гражданства регистрируют загранучреждения (посольства) в отношении лиц, проживающих за пределами республики.
Указ вводится в действие с 13 мая 2021 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!