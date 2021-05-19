Скончался почетный сотрудник КНБ РК Бауыржан Елубаев

Почетный пограничник, генерал-майор в отставке, доктор политических наук, профессор Бауыржан Елубаев, будучи начальником ряда областных органов, заместителем председателя КНБ РК, внес значительный вклад в становление и развитие отечественной спецслужбы и в обеспечение национальной безопасности.

Скончался почетный сотрудник КНБ РК, руководитель представительства РОО "Совет генералов" в Нур-Султане Бауыржан Елубаев, передает zakon.kz.

Елубаев Бауыржан Ысқақұлы родился 1 августа 1947 года в с. Мадениет Кокшетауской (ныне Акмолинской) области. После окончания Казахского сельскохозяйственного института работал конструктором в Таинчинском мотороремонтном заводе в Кокшетауской области, затем старшим инженером, старшим научным сотрудником Казахского научно-исследовательского и проектного института автотранспорта (Алматы), избирался секретарем комсомольской организации и членом партбюро этого института. В 2004 году окончил юридический факультет Атырауского государственного университета.

Генерал-майор Елубаев прошел все этапы чекистского становления от оперуполномоченного до заместителя председателя КНБ РК. Окончил высшие курсы КГБ СССР в Ташкенте в 1977г., в Москве в 1984 г.

С 1976 по 1990 год последовательно назначался оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отделения, начальником отделения, заместителем начальника отдела контрразведки УКГБ по Алматы и Алматинской области, помощником председателя КГБ Казахской ССР, начальником информационно-аналитического отдела КГБ республики.

В октябре 1990 года по решению руководства КГБ СССР направился во вновь созданную Тургайскую область, где ему поручили на базе Аркалыкского горотдела УКГБ Костанайской области создать и возглавить полноценное областное управление КГБ. В начале 1994 года его назначили начальником УКНБ РК по Карагандинской области - крупнейшего промышленного региона страны.

В 1998 году распоряжением Президента РК полковник Елубаев назначен на ответственную должность – заместителем председателя КНБ РК. В этом же году Указом Президента ему присвоено высшее воинское звание генерал-майор.

В 2001 году он возглавил Департамент КНБ РК по Атырауской области, затем в том же году вновь назначен заместителем председателя КНБ. Будучи на этой должности, в разные годы курировал контрразведку, антитеррор, работу по борьбе с коррупцией и оргпретсупностью, следственную работу Комитета. Обеспечивал взаимодействие и сотрудничество со спецслужбами других стран, силовыми и правоохранительными структурами Казахстана.

В 2002 году он участвовал в качестве руководителя с казахстанской стороны при организации учений "Юг-антитеррор", прошедших в странах Центрально-азиатского региона в рамках АТЦ СНГ. В 2003 году назначен официальным представителем КНБ РК в Узбекистане, в течение более двух лет успешно содействовал укреплению взаимодействия между спецслужбами Казахстана и Узбекистана.

С 2005 по 2009 год руководил Военным институтом КНБ РК. 2008-2010 годы - председатель Диссертационного совета Военного института КНБ РК. За этот период подготовлены 10 докторов наук, 25 кандидатов наук, в том числе впервые в Казахстане 7 докторов военных наук.

В 2010-2016 годы работал директором Департамента безопасности АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".

Да настоящего времени он руководил представительством РОО "Совет генералов" в Нур-Султане.

С высоты пройденного им пути, можно сказать, что почетный сотрудник КНБ РК, почетный пограничник, генерал-майор в отставке, доктор политических наук, профессор Бауыржан Елубаев, будучи начальником ряда областных органов, Военного института и заместителем председателя КНБ РК, внес значительный вклад в становление и развитие отечественной спецслужбы и в обеспечение национальной безопасности и независимости суверенного Казахстана, за что имеет ряд государственных наград. Награжден орденом "Даңқ" II степени, медалями Советского Союза и Республики Казахстан, грамотами, почетными званиями, нагрудными знаками органов государственной и национальной безопасности, а также СНГ. Награжден Министерством образования РК "За заслуги в развитии науки Республики Казахстан", знаком "Заслуженный работник атомной отрасли РК (III степень)", грамотами Министра иностранных дел РК.

РОО "Совет генералов" выражает глубокие соболезнования родным и близким Бауыржана Елубаева и разделяет горечь невосполнимой утраты.

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