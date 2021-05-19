Сколько стоит подготовка казахстанских спортсменов к Олимпиаде

На сегодняшний день в копилке команды Казахстана 53 лицензии по 24 видам спорта.

Вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов рассказал о затратах на подготовку и участие казахстанских спортсменов в Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент zakon.kz.

Вы знаете, что в этом направлении мы ведем работу совместно с Национальным олимпийским комитетом. Штатные национальные команды у нас все сосредоточены там. Согласно закону от 2017 года все средства идут через Национальный олимпийский комитет, у нас остались только неолимпийские виды спорта. На Олимпийские игры в Токио мы направили через министерство в Национальный олимпийский комитет порядка 15 млрд тенге, - сообщил Кожагапанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, на Олимпиаду в Рио в 2016 году было выделено около 6-7 млрд тенге.

Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на 2021 год. На сегодняшний день в копилке команды Казахстана 53 лицензии по 24 видам спорта.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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