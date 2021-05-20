Токаев поблагодарил личного врача президента Турции

Спасение казахстанского ребенка на борту самолета произошло в марте. Во время полета из Бишкека в Стамбул у малыша случился сердечный приступ.

Посол Казахстана в Турции от имени Касым-Жомарта Токаева вручил турецкому депутату благодарственное письмо за спасение казахстанского малыша, передает zakon.kz.

Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы от имени Президента Казахстана выразил турецкому депутату Реджепу Шекеру искреннюю признательность, сообщает "Хабар 24". Турецкий политик же пообещал приложить все усилия для расширения сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

Мы поддерживаем связь с семьей малыша. Несколько дней назад даже получили видео. Он подрос и поправился, это очень радует. Этот случай демонстрирует братские и дружеские отношения между нашими странами. Хочу поблагодарить Президента Казахстана за оказанное мне внимание, сказал Реджеп Шекер.

Спасение казахстанского ребенка на борту самолета произошло в марте. Во время полета из Бишкека в Стамбул у малыша случился сердечный приступ. В этом самолете летел личный врач Президента Турции. Он сделал ребенку искусственное дыхание и массаж сердца, после чего тот задышал. Самолет экстренно приземлился в Анкаре, где ребенка госпитализировали.

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