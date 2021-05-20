Аналитики пояснили, что происходит с биткоином

Продажи и ликвидации позиций спровоцированы негативным новостями - эксперт.

Стоимость биткоина впервые с января опустилась до отметки 30 тыс. долларов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, последний раз подобный обвал происходил с биткоином в марте 2020 года.

Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич уточняет, что продажи и ликвидации позиций спровоцированы негативным новостным фоном.

Крупные фонды сейчас будут закупать биткоины, чтобы предотвратить дальнейшее падение. И я с ними буду согласна, — говорит Станкевич о перспективах криптовалюты.

12 мая Tesla объявила о временной приостановке продаж электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа их добычи.

А уже 19 мая Илон Маск опубликовал сообщение, содержащее слово Tesla, а также эмодзи рук и бриллианта. Обычно словосочетание "бриллиантовые руки" относят к инвесторам, которые держат актив, несмотря на колебания его стоимости.

На фоне последнего падения и негативного новостного фона инвесторы начали забирать средства из фондов, основанных на биткоине. За неделю было выведено 98 млн долларов, - говорится в сообщении. Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев считает, что небольшой импульс также вызвала паническая распродажа. Он рекомендовал внимательно следить за ситуацией, чтобы иметь возможность оценить последствия произошедшего. В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уточняет, для обвала биткоина к $12-15 тыс. с текущих значений пока нет достаточных предпосылок. Читайте также: Курс биткоина упал ниже $30 тысяч Если биткоин задержится на этом уровне, то в ближайшие недели опять перейдет к росту. В этом случае крупные игроки вновь начнут скупать активы у розничных инвесторов, - заключил он.

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