Акмолинский спортсмен: Как стать победителем проекта "100 новых лиц Казахстана"

Потенциал акмолинца наставники разглядели сразу.

По результатам народного голосования и выбора жюри двое акмолинцев в числе победителей проекта "100 новых лиц Казахстана", проведенного в этом году под эгидой 30-летия Независимости. Один из них - спортсмен Жалгас Тайкенов, передает управление внутренней политики.

Родился и вырос Жалгас в Атбасаре. В детстве в результате несчастного случая потерял ногу. На протез Жалгас встал в пять лет. В 15 летнем возрасте открыл для себя workout. Это отличный способ управлять своим весом и телом на турниках и брусьях. Учиться было не у кого, смотрел мотивирующие видео, вдохновлялся легендами уличного спорта. Вскоре юноша стал проделывать такие трюки, что вокруг него собиралась толпа. С каждым днем желающих учиться мастерству у парня становилось больше. Уличные турникмены основывали команды, соревновались между собой.

Позже к своим тренировкам я подключил плавание, где узнал о параканоэ, это что-то вроде байдарки для людей с повреждением опорно-двигательного аппарата. Однако таким видом спорта никто из казахстанцев ранее не занимался. Меня заинтересовал этот вид спорта, это было что-то новое и необычное. Хотелось быть первопроходцем, открыть этот вид спорта для казахстанцев, представлять страну на международной арене. Благодаря поддержке государства меня направили на тренировки в Россию, - поделился спортсмен.

Потенциал акмолинца наставники разглядели сразу, они подготовили его на чемпионат Азии, который он выиграл. Видя успех Жалгаса, в параканоэ пришли и другие казахстанцы. В частности, чемпион лично стал помогать развиваться в данном направлении Бибарысу Спатаю из Шымкента.

Сегодня Жалгас тренеруется в Туркестанской области и готовится к параолимпийским играм, которые пройдут в Токио в августе этого года.

К слову, в этом году по республике определены 30 победителей, среди них молодые люди разных профессий, выросшие в период независимости страны – спортсмены, учёные, врачи, добившиеся успеха, как на родине так и за рубежом.

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