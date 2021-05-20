В ВКО установят санитарные посты

Постановление вступает в силу с 23 мая и действует до его официальной отмены.

Опубликовано постановление главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции CОVІD-19, города Усть-Каменогорск и Семей отнесены к регионам с повышенным уровнем заболеваемости ("красная" зона).

На всей территории Восточно-Казахстанской области продлены ограничительные меры с 24 мая по 6 июня. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Акимам города Семей, Бородулихинского, Шемонаихинского, Урджарского, Зайсанского районов, Управлению здравоохранения ВКО, Департаменту госдоходов ВКО, Департаменту полиции ВКО, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов обеспечить работу:

2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

1 санитарного поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Карагандинской области;

4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.) в соответствии с "Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

Запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области, кроме лиц, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, при предъявлении подтверждающих документов.

В исключительных случаях, разрешения на выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа города/района.

Постановление вступает в силу с 23 мая и действует до его официальной отмены.

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