Гусман: Казахстан под руководством Токаева испытание пандемией выдержал

Об этом первый заместитель генерального директора ТАСС заявил в эфире передачи "48 минут" радио "Эхо Москвы".

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман заявил, что был под очень большим впечатлением от разговора с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.

Он напомнил, что в 2020 году брал интервью у Президента Казахстана.

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Действительно, я имел честь с ним беседовать, это было в прошлом году. Но в силу пандемических обстоятельств, это было интервью в онлайн-режиме. Мы разговаривали с ним по ZOOM. Это было накануне празднования 75-летия Победы. И я был под очень большим впечатлением от разговора с ним, потому что он был не только интересным, но мне показался, что доверительным был этот разговор, - сказал Гусман в эфире передачи "48 минут" радио "Эхо Москвы".

По его словам, Президент Казахстана во время интервью "вспоминал своего отца - фронтовика, человека, который прошел нелегкими дорогами войны, был ранен на войне, получил боевые награды".

Вообще, история семьи Токаевых очень непростая, в чем-то даже трагическая - было много трудных эпизодов, потому что семейные были трагические моменты. Просто сейчас о них даже горько говорить, это еще связано с его дедом, жизнью его отца. Михаил Гусман

Первый заместитель генерального директора ТАСС отметил, что отец Касым-Жомарта Токаева "не только был замечательным человеком, фронтовиком, но был крупным писателем".

Его называют основателем детективного жанра в казахстанской литературе. Он написал целый ряд книг. Насколько я могу судить, для нашего сегодняшнего героя - Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева он (отец - прим. ред.) был всегда примером - примером личности сильной, целеустремленной, несгибаемой. Я так понимаю, что именно с него всю свою жизнь Касым-Жомарт Токаев пытался брать пример. Михаил Гусман

Ведущая передачи Марина Максимова попросила прокомментировать Гусмана, что он думает о высказывании доктора политических наук из Швейцарии Дэниела Уорнера, который сказал, что Касым-Жомарт Токаев "не очень эмоциональный человек, вообще не показывает свои эмоции, не тот, кто легко открывается".

Во-первых, эти качества почти что профессиональные качества для хороших дипломатов - не быть излишне эмоциональными на людях, не слишком открываться во всяком случае на людях. Это, так сказать, такие профессиональные особенности и даже требования к дипломатам. С другой стороны, он человек с юмором, он воркоголик (трудоголик - прим. ред.) Михаил Гусман

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Также он напомнил, что "в 2019 году были выборы и год, из которых прошел в чудовищной борьбе с пандемией".

И Казахстан, с одной стороны, надо объективно признать, более-менее смог удержаться от того, чтобы казаться совсем уже в тяжелейшем положении. Но все равно, ситуация была архитрудная и чтобы ее переломить, потребовались невероятно организационные усилия высшей власти Казахстана, всех его институтов. До сих пор пандемия, по большому счету, кроме единичных стран, - это все еще бушующая эпидемия и она по-прежнему "косит" людей, и в том числе и в Казахстане. Михаил Гусман

Он отметил, что "сейчас ситуация везде непростая".

И в России, так сказать, все еще не так, как мы бы хотели. Но, как мне кажется, вот этот год страна под руководством Президента Токаева это испытание по большому счету выдержала. После выборов в 2019 году и сейчас, то есть для него выпало страшное испытание, что называется не успел полностью войти в свой, так сказать, президентский график. У него было огромное количество планов, он о них говорил, разного рода проекты и прочее-прочее. Но все это пришлось отодвинуть на второй план именно из-за того, что все силы были сконцентрированы на борьбе с пандемией. Михаил Гусман

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