Какая погода ждет на выходных жителей Алматы, Шымкента и Нур-Султана

Переменная облачность ожидается в городах.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 22-24 мая, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

22 мая малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.23 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 30-32 тепла.24 мая переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 32-34 тепла.

Алматы

22 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 23-25 тепла.23 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 27-29 тепла.24 мая переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла.

Шымкент

22 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла. 23-24 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.

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