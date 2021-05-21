На казахстанско-российской границе скопилось более 350 авто

В этой связи в Комитете государственных доходов порекомендовали международным перевозчикам перед выездом заранее корректировать маршрут движения на границе с РФ.

На границе с Казахстаном - российском автомобильном пункте пропуска "Маштаково" скопилось 365 грузовых автомобилей, сообщает zakon.kz.

В этой связи в Комитете государственных доходов порекомендовали международным перевозчикам перед выездом заранее корректировать маршрут движения на границе с Российской Федерацией.

Следует отметить, что на автомобильном пункте пропуска РФ "Маштаково" в отношении автомобильных транспортных средств с грузом, требуется обязательное наличие технологического прохода для полного досмотра. В случае отсутствия технологического прохода Пограничная служба РФ производит досмотр автомобильных транспортных средств с выгрузкой груза, что занимает значительное время.

Также сотрудниками Пограничной службы РФ проводятся проверочные мероприятия в отношении автомобильных транспортных средств с грузом на наличие следующих документов: страхового полиса на транспортное средство, карточки водителя, сертификатов. ​

В этой связи, обращаем Ваше внимание, что для беспрепятственного проезда через автомобильный пункт пропуска "СЫРЫМ" Республики Казахстан и "МАШТАКОВО" Российской Федерации необходимо соблюдать условия оборудования технологических проходов для обеспечения условий осуществления пограничного контроля грузовых транспортных средств, а также во избежание простоя, требуется соблюдать рекомендации по международным перевозчикам по загрузке транспортных средств и наличия соответствующего пакета документов на автомобильных транспортных средств и перевозимые грузы. пресс-служба комитета госдоходов Министерства финансов РК

Перед выездом убедительно рекомендуется участникам ВЭД заранее корректировать маршрут движения на границе с Российской Федерацией.

Говорится, что сотрудники управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области осуществляют работу на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в штатном режиме.

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