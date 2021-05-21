На месторождении Тенгиз вновь продлили карантин

Настоящее постановление вступает в законную силу с 00:00 24 мая 2021 года.

Главный Государственный санитарный врач Атырауской области подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, карантин продлевается на месторождении Тенгиз до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Кроме того, график работы в области:

продовольственные и непродовольственные крытые рынки - график работы с 9:00 часов до 19:00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье;

продовольственные и непродовольственные открытые рынки - график работы с 9:00 часов до 19:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать только в будние дни: с 10:00 часов до 22:00 часов (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

объектам общественного питания в том числе летние площадки, с 7:00 часов до 20:00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек);

Настоящее постановление вступает в законную силу с 00:00 24 мая 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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