Детские оздоровительные организации начали проверять в Казахстане

Согласно постановлению санврача РК, их деятельность разрешена.

В Казахстане, согласно постановлению главного государственного санврача РК от 30 апреля 2021 года №17, разрешена деятельность детских оздоровительных лагерей, сообщает zakon.kz.

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Областными департаментами санитарно-эпидемиологического контроля и их территориальными подразделениями начата работа по проверкам детских оздоровительных организаций. По состоянию на 17 мая санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по республике получили 11 детских оздоровительных организаций. пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК

В частности, требованиям санитарных правил соответствуют:

в Алматинской области – одна организация (ЧУ "Тау-Жанашар" Центр активного отдыха детей ИП Гардт Л. Енбекшиказахский район);

в Павлодарской области – одна (ГККП Учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", Павлодарский район, с.Мичурино);

в Туркестанской области – одна (республиканский детский оздоровительный центр "Балдаурен", Толебийский район);

в Актюбинской области – две (лагерь "Асем"; детский оздоровительный круглогодичный лагерь "Куншуак");

в Кызылординской области – шесть (ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" Управления образования Қызылординской области; ГККП "Оздоровительный лагерь "Актерек" Жалагашского районного отдела образования; ГККП "Оздоровительный центр "Жалын" Сырдарьинского районного отдела образования; ГККП "Оздоровительный лагерь "Сыр-уланы" Шиелийского районного отдела образования; ГККП "Оздоровительный лагерь "Тау самалы" Жанакорганского районного отдела образования; ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" Управления образования Кызылординской области).

В ведомстве отметили, что все оздоровительные организации должны соответствовать требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам", утвержденным приказом министра здравоохранения РК от 3 апреля 2018 года №146.

Детские оздоровительные организации (за исключением организаций, функционирующих круглогодично) обязаны до начала оздоровительного сезона получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оздоровительные организации, функционирующие круглогодично, получают санитарно-эпидемиологическое заключение один раз до начала эксплуатации объекта. пресс-служба КСЭК МЗ РК

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