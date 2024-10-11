В Казахстане разработали правила работы образовательно-оздоровительных детских организаций

Министерство просвещения разработало Типовые правила деятельности образовательно-оздоровительных организаций образования и их соответствующих видов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок деятельности образовательно-оздоровительных организаций образования независимо от их организационно-правовых форм, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

В задачи детских образовательно-оздоровительных центров (комплексов) входит:

обеспечение необходимых условий для оздоровления, отдыха, досуга и всестороннего личностного развития детей;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, эстетического, физического, трудового, экологического воспитания детей;

содействие эффективной социализации и профессиональной ориентации ребенка, развитию коммуникативных и лидерских качеств;

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

охрана и укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни, общей культуры и культуры летнего отдыха.

Предметом деятельности указанных организаций являются организация и проведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и развитие детей.

Размещение и устройство детей, содержание и организация режима работы организации определяются с учетом требований соответствующих санитарных правил, природно-климатических условий, требований антитеррористической защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

Язык, на котором осуществляется деятельность организации, – государственный или, при необходимости, другие языки.

К педагогической деятельности в организации допускаются лица согласно трудовому законодательству и закону "Об образовании". К работе также привлекаются студенты старших курсов колледжей, организаций высшего и послевузовского образования.

При этом в организации не допускаются создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

Организация:

осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства;

организует размещение, проживание, питание детей в организации;

обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;

организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в организации;

круглогодичного действия осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к условиям пребывания.

Для оказания помощи воспитателям, вожатым и педагогам-организаторам в организации воспитательной работы, использовании передовых форм и методов воспитания и оздоровления детей в организации создается педагогический совет, в который входят руководитель, его заместитель по воспитательной работе и педагоги. Педагогический совет собирается не реже двух раз в смену.

При приеме детей администрация организации знакомит родителей (законных представителей) с Положением об организации и документами, регламентирующими ее деятельность. Все сведения об организации размещаются на ее официальном сайте и в социальных сетях.

Дети направляются в организацию при отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания.

Деятельность детей в организации организуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен организации, интересов детей, воспитательных и образовательных задач организации.



С учетом интересов детей и их родителей (законных представителей) в организации организуются профильные смены, отряды, группы, объединения детей, в том числе разновозрастные, специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, оборонно-спортивном, туристическом, трудовом, эколого-биологическом, техническом, краеведческом и ином направлении деятельности или обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов.

Численный состав кружков и секций, продолжительность занятий определяются положением об организации с учетом возрастных особенностей детей и соответствующих требований санитарных правил. Занятия проводятся индивидуально, по группам или всем составом кружка либо секции.

Организация осуществляет свою деятельность в стационарных условиях (круглогодично или в течение определенного периода времени (сезона).

Предполагается, что эти правила введут в действие с 1 января 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 октября.